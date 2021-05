Κόσμος

Λευκορωσία: Οι “27” κλείνουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ο 26χρονος δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς κρατείται σε φυλακή. Πώς το Μινσκ εμπλέκει τη Χαμάς στην υπόθεση.

Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν σήμερα να αποφεύγουν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας ενώ αναμένεται ότι θα συμφωνήσουν να απαγορεύσουν στους λευκορωσικούς αερομεταφορείς να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της ΕΕ, σύμφωνα με ένα προσχέδιο απόφασης. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αυτό το προσχέδιο, μετέδωσε ότι οι «27» θα συμφωνήσουν επίσης να επιβάλουν κυρώσεις στο Μινσκ ενώ θα ζητήσουν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να ερευνήσει επειγόντως την εξαναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της εταιρείας Ryanair στο Μινσκ, την Κυριακή.

Την ανάγκη να υπάρξει «ισχυρή απάντηση στην «απολύτως απαράδεκτη» αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair από τις αρχές της Λευκορωσίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι σήμερα η Σύνοδος θα εστιάσει στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και ακόμα περισσότερο στο θέμα της Λευκορωσίας. Χαρακτήρισε «εξοργιστική» τη συμπεριφορά του Μινσκ και τόνισε ότι ο Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο πρέπει να καταλάβει ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχουν στο τραπέζι διάφορες επιλογές για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, τόσο κατά προσώπων που έχουν εμπλακεί με την αεροπειρατεία, αλλά και κατά επιχειρήσεων και οικονομικών οντοτήτων που χρηματοδοτούν το καθεστώς Λουκασένκο. Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι εξετάζονται κυρώσεις κατά του αεροπορικού τομέα της Λευκορωσίας.

Κατέληξε, λέγοντας ότι ο Λευκορώσος δημοσιογράφος, Ρομάν Προτασέβιτς πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα. «Θα ασκήσουμε πίεση στο καθεστώς μέχρι να μάθει να σέβεται την ελευθερία των ΜΜΕ και του Τύπου», πρόσθεσε. Σημείωσε, τέλος, ότι το ευρωπαϊκό επενδυτικό και οικονομικό πακέτο, ύψους 3 δισεκ. ευρώ, έχει παγώσει, μέχρι η Λευκορωσία να ξαναγίνει μια δημοκρατική χώρα.

Την ίδια ώρα ο 26χρονος Λευκορώσος δημοσιογράφος και μπλόγκερ Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Μινσκ, κρατείται σε μια φυλακή, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο πρόσθεσε πως ο Προτασέβιτς δεν έχει παραπονεθεί για προβλήματα υγείας.

Με νέες κυρώσεις απείλησε την Λευκορωσία η Μέρκελ

Με επιβολή περαιτέρω ευρωπαϊκών κυρώσεων απείλησε το καθεστώς της Λευκορωσίας η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση απελευθέρωση του αντιφρονούντος δημοσιογράφου Ρόμαν Προτασέβιτς και της συντρόφου του Σοφία Σαπέγκα. Αναφερόμενη στην αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Βίλνιους, η κυρία Μέρκελ έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου» συμπεριφορά των λευκορωσικών αρχών.

«Θα γίνει εντατική συζήτηση για την Λευκορωσία. Για την άνευ προηγουμένου συμπεριφορά των αρχών της Λευκορωσίας. Είδαμε μια αναγκαστική προσγείωση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του αντιφρονούντος Ρόμαν Προτασέβιτς. Ο Ρόμαν Προτασέβιτς πρέπει να αφεθεί αμέσως ελεύθερος. Όλες οι άλλες εξηγήσεις για την προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair είναι απολύτως αναξιόπιστες. Το ίδιο ισχύει και για την σύντροφό του Σοφία Σαπέγκα», δήλωσε η κυρία Μέρκελ προσερχόμενη νωρίτερα απόψε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα θα συζητηθούν και ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα που μπορούν να αναληφθούν σε βάρος της Λευκορωσίας, ως ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση. «Σε αυτά περιλαμβάνονται οι περαιτέρω υπαγωγές σε λίστες (κυρώσεων). Ο Λουκασένκο βρίσκεται ήδη σε λίστα. Επίσης η η άρνηση των πτήσεων στην λευκορωσική αεροπορική εταιρία και βέβαια μια διεθνής έρευνα και η απελευθέρωση των συλληφθέντων», διευκρίνισε η Καγκελάριος.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας κάλεσε στο υπουργείο τον Λευκορώσο πρέσβη στο Βερολίνο Ντένις Σιντορένκο. Οι μέχρι τώρα εξηγήσεις του Μινσκ είναι «παράξενες και αναξιόπιστες», ανακοίνωσε κατόπιν το υπουργείο και ζήτησε «σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ρόμαν Προτασέβιτς και άμεση απελευθέρωση τόσο του ίδιου όσο και της συντρόφου του».

Το Μινσκ εμπλέκει τη Χαμάς στην υπόθεση

Εξάλλου, οι αρχές της Λευκορωσίας δήλωσαν πως η απειλή για τοποθέτηση βόμβας, στο επιβατικό αεροσκάφος της Ryanair, ήταν γραμμένη στο όνομα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς. Οι λευκορωσικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό που είπαν ότι ήταν ένα μήνυμα της απειλής για τοποθέτηση βόμβας, καθώς αξιωματούχοι επιδιώκουν να εκτονώσουν μια αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή για αυτό που δυτικές πρωτεύουσες καταγγέλλουν ως μια πράξη «κρατικής αεροπειρατείας». Ο Φάουζι Μπάρχουμ, εκπρόσωπος της Χαμάς, αρνήθηκε ότι η οργάνωση είχε οποιαδήποτε γνώση ή σύνδεση με το περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας δήλωσε ότι το Μινσκ ενήργησε με βάση τους διεθνείς κανονισμούς και ένας ανώτερος αξιωματούχος μεταφορών διάβασε δυνατά αυτό που είπε ότι ήταν το μήνυμα της απειλής για τοποθέτηση βόμβας. «Εμείς, οι στρατιώτες της Χαμάς, απαιτούμε το Ισραήλ να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει την υποστήριξή της στο Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αεροπορίας του υπουργείου Μεταφορών, διαβάζοντας το κείμενο. «Υπάρχει μια βόμβα σε αυτό το αεροπλάνο. Εάν δεν ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, η βόμβα θα εκραγεί πάνω από το Βίλνιους στις 23 Μαΐου», είπε. Ο Μπάρχουμ δήλωσε πως η Χαμάς «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό».

Παλαιστίνιοι μαχητές και το Ισραήλ βρίσκονται στην τέταρτη ημέρα κατάπαυσης του πυρός μετά από 11 ημέρες εχθροπραξιών, στο χειρότερο ξέσπασμα εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς από το 2014. «Δεν καταφεύγουμε σε αυτές τις μεθόδους, που θα μπορούσαν να είναι ενέργειες ορισμένων ύποπτων πλευρών που στοχεύουν να δαιμονοποιήσουν την Χαμάς και να ακυρώσουν την κατάσταση παγκόσμιας συμπάθειας προς τον παλαιστινιακό λαό μας και τη νόμιμη αντίστασή του», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

Ο Ίγκορ Γκόλουμπ, επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας της Λευκορωσίας, δήλωσε ότι το πλήρωμα της Ryanair πήρε την απόφαση να εκτρέψει την πτήση προς το Μινσκ και ότι το μαχητικό αεροσκάφος που σήκωσε η Λευκορωσία στάλθηκε για να το συνοδεύσει μόνο αφότου έστρεψε την πορεία του προς την λευκορωσική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας δήλωσε ότι το Μινσκ θα εγγυηθεί την πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση και είναι επίσης έτοιμο να επιτρέψει σε ξένους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε μια έρευνα.

