Μαλαισία: σύγκρουση τρένων στην Κουάλα Λουμπούρ (βίντεο)

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη Μαλαισία, όταν δύο συρμοί του μετρό συγκρούστηκαν σε μια υπόγεια σήραγγα, κοντά στους Δίδυμους Πύργους Petronas, στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8.45 το βράδι, όταν ένα από τα τρένα, το οποίο ταξίδευε χωρίς επιβάτες, έπειτα από εργασίες επισκευής, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο τρένο, όπου επέβαιναν 213 άνθρωποι και ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια σιδηρογραμμή, εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μοχάμαντ Ζαϊνάλ Αμπντουλάχ.

Σαράντα επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 166 υπέστησαν μικροτραύματα, είπε ο αξιωματικός σε δημοσιογράφους. Η σύγκρουση σημειώθηκε σε ένα τμήμα της σήραγγας, περίπου 100 μέτρα από τον σταθμό KLCC, έξω από τους πύργους Petronas. "Συνεχίζουμε την έρευνα σχετικά με το ατύχημα…, όμως υποπτευόμαστε ότι ίσως υπήρξε κακή συνεννόηση από το κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων του μετρό", επισήμανε ο Ζαϊνάλ.

Βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό, που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τραυματισμένους επιβάτες και σπασμένα τζάμια στο εσωτερικό των αμαξοστοιχιών, τις οποίες διαχειρίζεται η Prasarana Malaysia Berhad.

Ο υπουργός Μεταφορών Γουί Κα Σιόνγκ δήλωσε πως η σύγκρουση είναι το πρώτο σοβαρό ατύχημα στα 23 χρόνια λειτουργίας του δικτύου του μετρό και δεσμεύτηκε για τη διεξαγωγή έρευνας. Οι Δίδυμοι Πύργοι Petronas, με 88 ορόφους, είναι οι υψηλότεροι δίδυμοι πύργοι στον κόσμο.

