Basket League: Το Λαύριο “λύγισε” τον Προμηθέα και ελπίζει

Μετά από ένα καταπληκτικό σε εξέλιξη, ένταση και μάχες σώμα με σώμα τρίτο ημιτελικό, το Λαύριο «λύγισε» στην παράταση τον Προμηθέα και έμεινε ζωντανό στα ημιτελικά.

Μετά από ένα καταπληκτικό σε εξέλιξη, ένταση και μάχες σώμα με σώμα τρίτο ημιτελικό, το Λαύριο «λύγισε» στην παράταση τον Προμηθέα με 85-79 (70-70 κ.α.) με «ήρωες» της τελευταίας στιγμής τους Κόζι και Κάρτερ και μείωσε σε 2-1 την ημιτελική σειρά που μεταφέρεται πλέον την Πέμπτη (27/05, 20:00) στο «Δ. Τόφαλος».

Δεν κατάφερε να κάνει το sweep η ομάδα της Πάτρας, που «προδόθηκε» στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης απ’ τις κακές επιλογές της στην επίθεση.

Υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή Ρικ Πιτίνο, οι παίκτες και των δύο ομάδων, προσέφεραν απίστευτες συγκινήσεις σε έναν αγώνα που άλλαξε το προβάδισμα στο σκορ πάνω από 15 φορές.

Με τους Γερομιχαλό, Μουράτο και Ντιαλό να δίνουν λύσεις επιθετικά το Λαύριο πήρε ένα ισχνό προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Αγκμπελίζ και τον Κλαβέλ να απαντούν διατηρώντας την απόσταση των δύο ομάδων στο... σουτ (24-21).

Στη δεύτερη περίοδο ο Προμηθέας έσφιξε την άμυνά του και με πληθωρική παρουσία απ’ τον Δημήτρη Αγραβάνη κατάφερε να «χτίσει» μία μικρή διαφορά την οποία ωστόσο, δεν κράτησε ως το φινάλε του ημιχρόνου, καθώς το Λαύριο μείωσε στον πόντο (43-44).

Ίδια εικόνα και στην τρίτη περίοδο με τον Προμηθέα να βρίσκει μεγάλα σουτ απ’ τον Τζέριαν Γκραντ, αλλά ον Μουράτο να κρατάει το Λαύριο «μέσα» στο ματς και τη διαφορά στο... δίποντο (57-59). Στο τέταρτο δεκάλεπτο το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο... ροκ. Ο Προμηθέας πήρε προβάδισμα 8 πόντων 58-66 χάρις στο τρίποντο του Γιαννόπουλου, όμως το Λαύριο με πρωταγωνιστή τον Ντέιβις ανέτρεψε ξανά τα δεδομένα και με ένα 9-0 προσπέρασε ξανά.

Στα τελευταία 3’14’’, με το σκορ κολλημένο στο 70-70, οι δύο ομάδες τα «έσπασαν» (έχασε ευκαιρία ο Λούντζης με 0/2 βολές στα 24’’) και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση, όπου το Λαύριο βρήκε «μεγάλα» καλάθια απ’ τους Κόζι και Κάρτερ κι έφτασε στην πολύτιμη νίκη-ανάσα.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 43-44, 57-59, 70-70, 85-79 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γ. Πουρσανίδης, Ψαριανός, Μάλαμας

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 14, Μουράτος 16, Ντιαλό 6, Ντέιβις 15 (1), Γερομιχαλός 10 (2), Κόζι 9 (3), Σάβατζ 11 (3), Ανοσίκε 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελίζ 10, Κλαβέλ 9 (1), Γ. Αγραβάνης 2, Φορντ 10 (1), Τζέριαν Γκραντ 20 (1), Λούντζης 6, Δ. Αγραβάνης 16 (1), Χριστοδούλου, Γιαννόπουλος 6 (2).

