Κόσμος

Λευκορωσία - ΕΕ: αυστηρές κυρώσεις αποφάσισαν οι “27”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "27" μπλοκάρουν τη Λευκορωσία από τον εναέριο χώρο της ΕΕ. Όλα όσα ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τον αποκλεισμό του εναέριου χώρου της ΕΕ σε αεροπλάνα της Λευκορωσίας, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, ως απάντηση στο περιστατικό με την εκτροπή πτήσης της Ryanair.

Αυτό έκανε γνωστό, μέσω του twitter o Μπάρεντ Λιντς, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνοντας στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα των ευρωπαίων ηγετών για τη Λευκορωσία.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά την εξαναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας την 23 Μαίου 2021, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς επίσης και την κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ραμάν Πρατασεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την άμεση απελευθέρωση του Ρομάν Προτάσεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα, καθώς και την εγγύηση της ελεύθερης μετακίνησής τους.

Καλεί το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορείας (ICAO) να διερευνήσει επειγόντως αυτό το άνευ προηγουμένου και απαράδεκτο συμβάν.

Καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει πρόσθετες λίστες κατά προσώπων και οντοτήτων το συντομότερο δυνατό, στη βάση του υφιστάμενου καθεστώτος κυρώσεων.

Καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει περαιτέρω στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και προσκαλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν προτάσεις, χωρίς καθυστέρηση, για αυτό το σκοπό.

Καλεί όλους τους αερομεταφορείς που εδρεύουν στην ΕΕ να αποφεύγουν πτήσεις στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

Καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα για να αποκλείσει τις πτήσεις Λευκορωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της ΕΕ και να αποτρέψει την πρόσβαση σε αεροδρόμια της ΕΕ πτήσεων που εκτελούνται από αυτά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του στη Λετονία, σε συνέχεια της αδικαιολόγητης απέλασης των Λετονών διπλωματών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Η κάμερα “έπιασε” τους διαρρήκτες (βίντεο)