Αθλητικά

Ολυμπιακός: O Γκραβιγιόν στο “στόχαστρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ για τον θηριώδη στόπερ και την πιθανότητα έλευσης του στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πολύ τα τελευταία χρόνια στη γαλλική αγορά, λόγω της παρουσίας των Κριστιάν Καρεμπέ και Φρανσουά Μοντεστό και τα γαλλικά ΜΜΕ φέρνουν στο προσκήνιο ακόμη ένα όνομα απ’ τη Ligue 1.

Σύμφωνα με το «footmercato», οι πρωταθλητές Ελλάδας, έχουν δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό Αντριού Γκραβιγιόν, ο οποίος αγωνίστηκε την εφετινή σεζόν με τη φανέλα της Λοριάν, ως δανεικός απ’ την Ίντερ.

Ο θηριώδης (1,88μ.) στόπερ κατέγραψε την εφετινή σεζόν 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» έως το 2023. Σύμφωνα με τους Γάλλους, η Λοριάν θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, όμως έχει συναντήσει πολύ έντονο συναγωνισμό απ’ τον Ολυμπιακό, τη Μαρσέιγ, τη Λέστερ, της Σαουθάμπτον και την Κρίσταλ Πάλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαλαισία: Σύγκρουση συρμών του μετρό με εκατοντάδες τραυματίες (εικόνες)

Ανακαλύφθηκε μοναδικό ελληνικό λουλούδι που μυρίζει σαν ψόφιο έντομο

Φον Ντερ Λάιεν για Λευκορωσία: Επίθεση στη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία