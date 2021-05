Κόσμος

Μαλαισία: Σύγκρουση συρμών του μετρό με εκατοντάδες τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια των Αρχών για τη σφοδρή σύγκρουση των συρμών του μετρό στην Κουάλα Λουμπούρ. Σε σοβαρή κατάσταση πολλοί από τους τραυματίες.

Πάνω από 200 επιβάτες τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν δύο συρμοί του μετρό στην Κουάλα Λουμπούρ, σύμφωνα με την αστυνομία της μαλαισιανής πρωτεύουσας, η οποία θεωρεί πως επρόκειτο για ατύχημα.

Η πρόσκρουση των δύο συρμών «έριξε τους επιβάτες κάτω» σε γραμμή του μετρό που περνάει από το κέντρο της μεγαλούπολης, όχι μακριά από τους ουρανοξύστες της Petronas, περιέγραψε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο Μοχάμαντ Ζαϊνάλ Αμπντάλα.

Από τους 200 και πλέον τραυματίες, περίπου 47 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένας από τους δύο συρμούς, που επρόκειτο να πάει σε αμαξοστάσιο για επισκευή και κυκλοφορούσε άδειος, βρέθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, στις ίδιες σιδηροτροχιές με συρμό γεμάτο κόσμο, σε ώρα μεγάλης κίνησης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο με τραυματίες που διακομίζονται στα επείγοντα νοσοκομείων και άλλους στους οποίους προσφέρονται φροντίδες μέσα στα βαγόνια του συρμού – ανθρώπους αιμόφυρτους σε δάπεδα βαγονιών ανάμεσα σε θραύσματα γυαλιών.

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας καταρχήν φαίνεται πως έχει αποκλειστεί· το ατύχημα μοιάζει να οφειλόταν σε πρόβλημα επικοινωνίας. Οι δύο συρμοί δεν είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα (20 χιλιόμετρα ανά ώρα ο ένας, 40 χ.α.ώ ο δεύτερος) όταν συγκρούστηκαν, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο μαλαίος πρωθυπουργός Μουχιντίν Γιασίν διαβεβαίωσε μέσω Facebook ότι απαίτησε το υπουργείο Μεταφορών και η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό στην Κουάλα Λουμπούρ να διενεργήσουν «έρευνα σε βάθος για να εξακριβωθεί η αιτία του ατυχήματος».

Τέτοια ατυχήματα στο μετρό της μαλαισιανής πρωτεύουσας είναι πολύ σπάνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Φοντ Ντερ Λάιεν για Λευκορωσία: Επίθεση στη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Καιρός: ζέστη, βοριάδες και τοπικές μπόρες την Τρίτη

Ανακαλύφθηκε μοναδικό ελληνικό λουλούδι που μυρίζει σαν ψόφιο έντομο