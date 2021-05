Οικονομία

Συντάξεις Ιουνίου: πότε πληρώνονται

Πόσοι θα πάρουν εφάπαξ, για πόσους ήρθε η ώρα καταβολής των αναδρομικών.

Ξεκινούν από σήμερα οι καταβολές για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΦΚΑ, την περίοδο 24-30 Μαΐου γίνονται οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Την Τρίτη 25 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504,1 εκατ. ευρώ σε 1.069.040 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) και ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τετάρτη 26 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504,3 εκατ. ευρώ σε 1.069.689 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 474,9 εκατ. ευρώ σε 865.740 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί επίσης ποσό 9,7 εκατ. ευρώ για τακτικές πληρωμές προκαταβολών σύνταξης σε 27.250 δικαιούχους (σημ: Πρόκειται για εκείνους που έλαβαν στα τέλη Απριλίου αναδρομικά την προκαταβολή σύνταξης των 384 ή 360 ευρώ και θα την λαμβάνουν κάθε μήνα, μέχρι την απόδοση προσωρινής ή οριστικής σύνταξης).

Την Παρασκευή 28 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 542,9 εκατ. ευρώ σε 913.021 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Κατά την περίοδο 24-28 Μαΐου, θα καταβληθούν επίσης 19,5 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, 8.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 15 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Θα καταβληθούν 150.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.