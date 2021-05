Κόσμος

Προτάσεβιτς: Το πρώτο βίντεο μετά τη σύλληψή του

Σε ένα αμφιλεγόμενο βίντεο εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος, η σύλληψη του οποίου έχει προκαλέσει διεθνή διπλωματική διαμάχη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν κύκλοι της λευκορωσικής αντιπολίτευσης εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος συνελήφθη μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ την Κυριακή.

Το βίντεο με τον Προτάσεβιτς κυκλοφόρησε την ώρα που συνεδρίαζαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αποφάσισαν κυρώσεις, με κυριότερη αυτήν της απαγόρευσης των πτήσεων πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Λίγο αργότερα, η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε λόγο για «κρατική πειρατεία».

Όπως λέει ο Προτάσεβιτς στο βίντεο, δεν έχει υποστεί κάποια άδικη αντιμετώπιση κατά την κράτησή του σε φυλακή του Μινσκ, την οποία χαρακτηρίζει «νόμιμη». Τα σημάδια στο πρόσωπό του μαρτυρούν άλλες συνθήκες κράτησης, την ίδια ώρα.

Ο 26χρονος κάθεται σε ένα τραπέζι και κοιτάζοντας την κάμερα λέει ότι, είναι καλά στην υγεία του και ότι είναι αυτός που οργάνωσε τις μαζικές κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα στο Μινσκ.

«Το προσωπικό μου συμπεριφέρεται με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο και με σεβασμό στον νόμο. Συνεχίζω να συνεργάζομαι με τους ερευνητές», λέει.

Αρνείται επίσης ότι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με καρδιοπάθεια, όπως είχε κυκλοφορήσει λίγο πριν δημοσιευτεί το βίντεο.

Τέλος, ισχυρίζεται ότι κρατείται σε φυλακή υποδίκων στο Μινσκ.

??Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD — Franak Viacorka (@franakviacorka) May 24, 2021

