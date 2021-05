Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: επέστρεψε μόνιμα στο σπίτι ο σύζυγος της Καρολάιν

Τι αναφέρει ο Γ. Καλλιακμάνης για τα στοιχεία που υπάρχουν για την υπόθεση και τα «κενά» στις καταθέσεις του 32χρονου. Τι λέει για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Επέστρεψε στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με την εικοσάχρονη σύζυγο του, ο άνδρας της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε στην διάρκεια εισβολής διαρρηκτών, έχοντας δίπλα της το λίγων μηνών κοριτσάκι της.

«Εγώ δεν θα μπορούσα. Μπράβο του που έχει την δύναμη να επιστρέψει και να συνεχίσει να μένει στο σπίτι αυτό», είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Καλλιακμάνης, δεν υπάρχει διαρροή στοιχείων στην δημοσιότητα, από την αστυνομική έρευνα, λέγοντας ωστόσο ότι καθώς είναι αυξημένο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση, «η φυσική και πολιτική ηγεσία πρέπει κάποια στιγμή να βγάλει έναν εκπρόσωπο και να πει τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Τα σενάρια που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι επικίνδυνα, μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις».

Αναφορικά με τις μοιραίες ώρες της εισβολής των κακοποιών στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, ο κ. Καλλιακμάνης είπε «Ο άνδρας ήταν δεμένος ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι και επάνω στο κρεβάτι ήταν η άτυχη κοπέλα και δίπλα της το μωρό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν δεμένος στους καρπούς και σε εμβρυική στάση και είχε ταινία στα μάτια του. Επειδή καταθέτει ότι συχνά λιποθυμούσε, όπως αναφέρει, στην διάρκεια που ήταν οι δράστες στο σπίτι, για αυτό δεν έχει δώσει κατάθεση για όλη την διάρκεια της επίθεσης».

«Ο άντρας της 20χρονης δεν πρέπει να κατάλαβε ότι σκότωσαν την γυναίκα του, μέχρι που τον έλυσαν οι αστυνομικοί. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε: κοιμόταν το ζευγάρι στο κρεβάτι και το μωρό στην κούνια ή ήταν και το μωρό στο κρεβάτι; Ήταν στην κούνια και το έβαλαν στο κρεβάτι αφού σκότωσαν την μητέρα του;», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ είπε ότι «εκεί μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Είδαμε ότι ο κ. Χρυσοχοϊδης κατέθεσε υπόμνημα στην Δικαιοσύνη και πρέπει να υπάρξει συνεργασία», αναφέροντας ότι υπάρχει μια σειρά παραμέτρων που πρέπει να εξεταστεί, τονίζοντας αυτό για το νομικό πλαίσιο της επιβολής και έκτισης ποινών.

