Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία και ποια είναι η θερμοκρασία της θάλασσας σήμερα.

Μέχρι και τους 35 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, είπε ο Τάσος Αρνιακός στην πρωινή του πρόβλεψη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η θερμοκρασία της θάλασσας, πάντως, προσφέρεται, αφού όπως είπε ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία της θα είναι στους 20 βαθμούς.

Οι υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αρχικά την Πέμπτη, οπότε και θα φτάσουν στους 30-32 βαθμούς και θα ενισχυθούν οι βορειάδες.

Το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή στους 28-29 βαθμούς.

Ο Ιούνιος, την άλλη εβδομάδα, θα μπει «με φυσιολογικές θερμοκρασίες και λίγες βροχές στα βουνά στα βόρεια της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλακόπουλος για θρομβώσεις: επιπλοκές σε 4-5 στους 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: επέστρεψε μόνιμα στο σπίτι ο σύζυγος της Καρολάιν

Προτάσεβιτς: Το πρώτο βίντεο μετά τη σύλληψή του