Μειωμένα ενοίκια Απριλίου: πότε πληρώνονται οι ιδιοκτήτες

Αποκλειστική είδηση από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την ημέρα καταβολής των αποζημιώσεων.

Προκαταβολικά, σε σχέση με τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων, θα λάβουν την αποζημίωση τους από το Κράτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την μείωση ενοικίου με κρατική εντολή, που αφορά τα μισθώματα του Απριλίου.

Όπως μετέδωσε ο οικονομικός συντάκτης Δημήτρης Χριστούλιας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη θα πιστωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών, τα χρήματα για τα μειωμένα ενοίκια του Απριλίου.

Συμπλήρωσε ότι η πληρωμή θα γίνει προκαταβολικά και σε επόμενο χρόνο θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες ακινήτων, για να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

