Εμβολιασμοί - Αναγνωστόπουλος: ακύρωση των ραντεβού για όσους έχουν νοσήσει

Πως και πότε θα ενημερωθούν όσοι έχουν αναρρώσει από τον κορονοϊό για τον χρόνο του εμβολιασμού τους. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τα άτομα 18-29 ετών.

«Ξεπεράσαμε τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς συνολικά και 1,8 εκατομμύρια πολίτες που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Αφού διευκρίνισε ότι «δυνατότητα επιλογής δεν δίνεται στον πολίτη, αλλά εμμέσως έχει την ευχέρεια επιλογής, του τόπου και του χρόνου που θα κάνει το εμβόλιο», επεσήμανε ότι «για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, έχει εξασφαλιστεί και είναι διαθέσιμη η δεύτερη δόση».

«Το σύστημα αναγνωρίζει όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό στην Ελλάδα. Όσοι έχουν νοσήσει πριν τον εμβολιασμό τους ή μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο από 6 έως 12 μήνες μετά την νόσηση», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, σημειώνοντας ότι «σε όσους έχουν ήδη κλείσει ραντεβού, τα ραντεβού αυτά θα ακυρωθούν και θα ενημερωθούν με sms ότι θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο σε διάστημα 6 έως 12 μηνών».

Όπως σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος, «για τα άτομα 30 – 35 ετών θα ανοίξει η πλατφόρμα για ορισμό ραντεβού για εμβολιασμό στις αρχές έως μέσα Ιουνίου και εντός του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα άτομα 18-29 ετών». Ανέφερε ότι στην τελευταία ομάδα υπάγονται 1.100.000 πολίτες που καλό θα είναι, όπως είπε ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όσοι δεν έχουν, να εκδώσουν και κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, ώστε να μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους σε τόπο και χρόνο που θέλουν.

«Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Κάθε έγγραφο έχει έναν μοναδικό κωδικό και μια ψηφιακή σφραγίδα που την γνωρίζει αυτός που την εκδίδει. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας του gov.gr», επεσήμανε αναφορικά με τις αναφορές περί «τρύπας ασφαλείας», ενώ σε ότι έχει να κάνει με το περιστατικό στην Σαλαμίνα, εκτίμησε ότι τα τηλεφωνήματα έγιναν από το εμβολιαστικό κέντρο και δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων.





