Λευκορωσία - Προτάσεβιτς: Μυστήριο με Έλληνα που αποβιβάστηκε στο Μινσκ

Το δημοσίευμα του Bloomberg και οι διαρροές από τις ελληνικές Υπηρεσίες για την ύπαρξη προσώπου –μυστηρίου.

Ένας Έλληνας βρίσκεται μεταξύ των επιβατών του αεροσκάφους της Ryanair που εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στο Μινσκ, την Κυριακή, για τη σύλληψη του Ρόμαν Προτάσεβιτς.

Την πληροφορία μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτός του Προτάσεβιτς και της συντρόφου του, που συνελήφθησαν, στο Μινσκ αποβιβάστηκαν ακόμα δύο υπήκοοι Λευκορωσίας κι ένας Έλληνας υπήκοος. Οι λόγοι της αποβίβασης των τριών τελευταίων παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας της Λιθουανίας είχε επιβεβαιώσει ότι, πέντε επιβάτες της πτήσης Αθήνας – Βίλνιους είχαν αποβιβαστεί στο Μινσκ.

Την ίδια ώρα, οι Ελληνικές Υπηρεσίες, που έχουν αναλάβει την υπόθεση Προτάσεβιτς, ερευνούν το ποιος είναι ο «ρωσόφωνος μεσήλικας, με αραιά μαλλιά, υφασμάτινο παντελόνι και δερμάτινο χαρτοφύλακα» που πλησίασε τον δημοσιογράφο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τον φωτογραφίσει, όπως ο ίδιος έγραψε στη σελίδα του στο Telegram.

Η αναφορά του Λευκορώσου, κρατούμενου πια, δεν διαψεύδεται από τις ελληνικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, σύμφωνα με την Καθημερινή, με τους αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα να λένε ότι, αναζητείται το άτομο στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου.

Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η ταυτότητα των ατόμων που αποβιβάστηκαν στο Μινσκ μαζί με τον δημοσιογράφο. Οι ίδιες πληροφορίες της Καθημερινής αναφέρουν ότι, γίνεται διασταύρωση των στοιχείων όσων ταξίδεψαν μαζί με τον Προτάσεβιτς στην ίδια πτήση και προκύπτει ότι, πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα . Ειδικότερα, αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα είπε ότι, «δεν πρόκειται για Ρώσους υπηκόους». Κυβερνητικό στέλεχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ένας από τους τρεις να είναι Έλληνας. Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με τη Europol και τις Αρχές της Λιθουανίας.

Ο Ρόμαν Προτάσεβιτς ήταν στην Αθήνα από τις 9 Μαΐου, με αφορμή τη συμμετοχή της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, στο Φόρουμ των Δελφών. Στις 16 Μαΐου πήγε μαζί με τη σύντροφό του διακοπές στην Κρήτη και την περασμένη Κυριακή επέστρεφαν στη Λιθουανία, όπου ζουν αυτοεξόριστοι.

Η σύλληψή του έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με σοβαρές κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας του Λουκασένκο, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε σε ένα προκλητικό βίντεο που εμφανίζεται με σημάδια στο πρόσωπο να λέει ότι του φέρονται καλά και ότι συνεργάζεται με τις Αρχές, ενώ ομολογεί ότι ήταν ο ενορχηστρωτής των διαδηλώσεων του περασμένου χειμώνα στο Μινσκ. Ο πατέρας του διέψευσε την πιστότητα του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι, το βίντεο είναι προϊόν εξαναγκασμού και πως η μύτη του είναι μάλλον σπασμένη.

