Στην Ελλάδα ο Τσαβούσογλου στις 31 Μαΐου

Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ για τις επαφές του Τούρκου ΥΠΕΞ στην χώρα μας και την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν σε λίγες εβδομάδες.

Την Ελλάδα θα επισκεφτεί την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Μαΐου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ .

Σύμφωνα με δημοσίευμα της YeniSafak, ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα έρθει στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα 31 Μαΐου προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια.



Η συνάντηση Τσαβούσογλου – Δένδια, είναι όπως γράφει η εφημερίδα μια προετοιμασία για τη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή», πιθανό είναι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να μεταβεί στα Χανιά και να έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

