Κοινωνία

Φωτιά στην Κέα - Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει από χθες Δευτέρα. Ενίσχυση της Πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση στον Βρόσκοπο Κέας. Πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες, υδροφόρες, εθελοντές επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι δύσκολη.

Αναμένεται ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής και συνδρομή από εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Βρόσκοπο Κέας. Επιχειρούν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα & 2 Α/Φ, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων ΟΤΑ & μηχανημάτων έργου, ενώ κινητοποιήθηκαν & θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος & 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμοί - Αναγνωστόπουλος: ακύρωση των ραντεβού για όσους έχουν νοσήσει

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απαλλαγή και η μείωση του προστίμου

Ανακαλύφθηκε μοναδικό ελληνικό λουλούδι που μυρίζει σαν ψόφιο έντομο