Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Σπάσαμε το φράγμα των 5000000 εμβολιασμών

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την πορεία της επιχείρησης "Ελευθερία".

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πορεία της επιχείρησης «Ελευθερία» και ειδικότερα για τους 5 εκατομμύρια και πλέον εμβολιασμούς στην χώρα μας, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter ότι:

«Χθες η Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 5.000.000 εμβολιασμών. 3.280.000 συμπολίτες έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και από αυτούς 1.810.000 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Συνεχίζουμε με γρήγορους ρυθμούς προς το στόχο μας: την Ελευθερία!»

