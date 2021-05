Κόσμος

Ισπανία σε Μαρόκο: Σεβαστείτε τα σύνορά μας

Σεβασμό στα ισπανικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα ζήτησε ο Πέδρο Σάντσεθ, υπενθυμίζοντας στο Ραμπάτ ότι η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εταίρος τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ισπανία ζήτησε από το Μαρόκο να σεβαστεί τα κοινά τους σύνορα μετά την είσοδο την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερων από 8.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, ανάμεσά τους και 1.000 ανήλικοι που εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί.

Η απότομη εισροή μεταναστών στη Θέουτα, που κατέστη δυνατή χάρη στη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από τη μαροκινή πλευρά, “προκάλεσε μια πρωτόγνωρη τα τελευταία χρόνια κρίση μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου”, κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χθες στη διάρκεια της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

“Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου, μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου, είναι στρατηγικής σημασίας όμως πρέπει να βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες”, επεσήμανε. “Ο πρώτος είναι η εμπιστοσύνη και ο δεύτερος ο σεβασμός και κατά συνέπεια ο σεβασμός των συνόρων της Ευρώπης, των συνόρων της Ισπανίας στη Θέουτα και τη Μελίγια”, δύο ισπανικά εδάφη στη βόρεια Αφρική.

“Πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντα στο Μαρόκο ότι δεν έχει μεγαλύτερο ή σημαντικότερο εταίρο στην ΕΕ από την Ισπανία για να υπερασπιστεί τα στρατηγικά του συμφέροντα”, υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Η ένταση παραμένει οξυμένη στη Θέουτα, όπου περίπου 300 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ οργάνωσε συγκέντρωση.

Η συγκέντρωση αυτή του Αμπασκάλ, γνωστού για τις αντιμεταναστευτικές του απόψεις, αρχικά ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην πόλη, όμως έπειτα από παρέμβαση των ισπανικών αρχών τελικά έγινε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες κατηγορώντας τον Αμπασκάλ ότι είναι “προκλητικός” την ώρα που εκείνος προσπάθησε να φύγει από το ξενοδοχείο από την πίσω πόρτα, ενώ ξέσπασαν και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Περίπου χίλιοι ανήλικοι μετανάστες εξακολουθούσαν να βρίσκονται χθες στη Θέουτα, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Αυτοί οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες περιπλανιούνται στους δρόμους ή τους έχουν προσφέρει καταφύγιο οι τοπικές αρχές, οι οποίες πρέπει να εξετάσουν την υπόθεση του κάθε ένα ξεχωριστά για να αποφασίσουν αν θα μπορέσουν να παραμείνουν στην Ισπανία ή αν θα απελαθούν.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών εκτίμησε “σε περίπου χίλιους” τον αριθμό των ανήλικων μεταναστών. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι “8.000 με και 9.000” μετανάστες είχαν εισέλθει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέουτα.

Από την πλευρά τους οι αρχές του ισπανικού θύλακα έκαναν λόγο ακόμη και για 10.000 ανθρώπους. Η πόλη μετρά περίπου 85.000 κατοίκους.

Περίπου 7.500 μετανάστες απελάθηκαν στο Μαρόκο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, αν και δεν διευκρίνισε πόσοι ανήλικοι έχουν ήδη σταλεί πίσω στη χώρα τους. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις υπενθύμισαν ότι οι ανήλικοι μετανάστες δεν μπορούν να απελαθούν χωρίς να εξεταστεί πρώτα λεπτομερώς η κατάστασή τους.

Δύο μετανάστες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα από τη θάλασσα, ενώ ένας νεαρός μετανάστης σώθηκε την τελευταία στιγμή την Παρασκευή. Εξάλλου την Κυριακή ένας ανήλικος έσπασε το πόδι του, ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία.

Το Ραμπάτ έχει εξοργιστεί από τη Μαδρίτη μετά την άφιξη τον Απρίλιο στην Ισπανία για νοσηλεία του επικεφαλής των αυτονομιστών της Δυτικής Σαχάρας Μπραχίμ Γάλι, εχθρού του Μαρόκου.

