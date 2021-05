Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: ο πατέρας του, οι ψαλμοί και η μπανανιά (βίντεο)

Εικόνες από αυτές που δεν μας έχει συνηθίσει, μοιράστηκε με τους ακολούθους του, ο δημοφιλής τραγουδοποιός.

Εικόνες από την επίσκεψη που έκανε μαζί με τον πατέρα του στο χτήμα της οικογένειας, στην Κύπρο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακόλουθούς του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Αφού συνεννοήθηκε με τον πατέρα του για να κόψει μια μπανάνα από την μπανανιά του κήπου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ζήτησε από τον πατέρα του να του πει ένα τραγούδι, λέγοντας του δηκτικά «από αυτά που σου αρέσουν!».

Πρόθυμα ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη με τις μεγάλες επιτυχίες του είπε ότι θα του κάνει το χατίρι, αλλά όχι με ένα τραγούδι, αλλά με ένα ψαλμό για τον Άγιο Γεώργιο, όπως και έγινε, σύμφωνα και με το βίντεο που προβλήθηκε από «Το Πρωινό»:





