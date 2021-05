Αθλητικά

Μάχη Βιγιαρεάλ με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League

Η ώρα των τελικών έφτασε στα Κύπελλα Ευρώπης. Την αρχή κάνει αύριο (22:00) ο τελικός του Europa League, Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ακολουθεί το Σάββατο (22:00) ο τελικός του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι.

Στο Γκντανσκ της Πολωνίας θα αναμετρηθούν η Βιγιαρεάλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ισπανική ομάδα κυνηγάει το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο της ιστορίας της. Οι «μπέμπηδες» κατέκτησαν το Europa League την περίοδο 2016-2017 και θέλουν να προσθέσουν ένα ακόμα κύπελλο στην πλούσια συλλογή τους.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τον τελικό του Europa League, Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ανάμεσά στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται είναι και αυτά για την μέθοδο κατάκτησης του κυπέλλου (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι), τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, το πρώτο γεγονός στον αγώνα (πλάγιο άουτ, φάουλ, ελεύθερο από το τέρμα), τον παίκτη που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, τις τελικές προσπάθειες προς την εστία.

