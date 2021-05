Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις και συμβουλές από την Λίτσα Πατέρα. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα μετανιώσουν για τις υπερβολές τους.

Για ημέρες που απαιτούν άμεσες αποφάσεις από ορισμένα ζώδια και αποφυγή υπερβολικών συμπεριφορών από άλλα ζώδια έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα, αφού αναφέρθηκε στην επικείμενη έκλειψη Σελήνης, η οποία μάλιστα συμπίπτει με την υπερπανσέληνο, την δεύτερη του 2021, επεσήμανε ότι σήμερα θα πρέπει οι περισσότεροι να εμπιστευτούν την διαίσθηση τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα κάνουν, ενώ άλλοι θα πρέπει να προσέξουν όσα έχουν να κάνουν με οικογενειακά θέματα ή ζητήματα που αφορούν τα ακίνητα.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για κάθε ζώδιο:





