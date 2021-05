Κόσμος

Μέριλαντ: Οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα (βίντεο)

Μετά τις απειλές προς το Αστυνομικό Τμήμα, την καταδίωξη και τις στιγμές ….απείρου κάλλους, ο νεαρός οδήγησε το όχημά του μέσα στο Τμήμα.

Ένας 24χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μεταξύ άλλων κατηγοριών, καθώς οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα σε αστυνομικό Τμήμα στο Μέριλαντ, στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, που έδωσαν οι Αρχές στη δημοσιότητα φαίνεται το όχημα να σπάει τη διπλή τζαμαρία και να καταλήγει στο λόμπι του αστυνομικού τμήματος.

Ο οδηγός αναγνωρίστηκε και πρόκειται για 24χρονο, ο οποίος νωρίτερα είχε εκτοξεύσει απειλές προς το Αστυνομικό Τμήμα.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν πλέον τον Τίμοθι Καλ (Timothy Kahl) είναι για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, δύο επιθέσεις πρώτου βαθμού, ασυνείδητη οδήγηση και τρεις κατηγορίες για καταστροφή περιουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά το απειλητικό τηλεφώνημα, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και τον εντόπισαν «να οδηγεί επιπόλαια. Χτύπησε πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα και προσπάθησε να περάσει πάνω από αστυνομικούς προτού διαφύγει από την περιοχή. Μετά τη σύγκρουση ο Καλ εσκεμμένα οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Βγήκε από το όχημα στη συνέχεια και επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν με τέιζερ προτού τον συλλάβουν και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο».

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, όμως το κτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές.

