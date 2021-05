Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης: Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση

Νέα τροπή στο θρίλερ της αρπαγής και της σεξουαλικής κακοποίησης της μαθήτριας. Ξεκινά άμεσα νέα έρευνα.

Την περαιτέρω ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από την 34χρονη, πέρσι τον Ιούνιο, διατάσσει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, αντί να παραπέμψουν την υπόθεση στο ακροατήριο, αποφάσισαν να επιστρέψουν τη δικογραφία στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ζητώντας να ξεκινήσει άμεσα νέα έρευνα για (τυχόν) εμπλοκή επιπλέον προσώπου ή προσώπων στην υπόθεση.

Προς τούτο θα επανεξεταστούν εκ νέου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της 34χρονης, μέσω της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, και θα επιχειρηθεί μια πιο ουσιαστική ανάλυση των επαφών της και κατά πόσο τα πρόσωπα με τα οποία συνομίλησε το επίμαχο 48ωρο της απαγωγής συσχετίζονται με την υπόθεση και ενδεχομένως συνδέονται με κάποιο κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.

Τέτοια έρευνα είχε γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η οποία διήρκεσε οκτώ μήνες, αλλά δεν οδήγησε σε συγκεκριμένους συσχετισμούς. Αίτημα να γίνει εκ νέου άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της κατηγορουμένης είχε υποβάλει πρόσφατα και η πλευρά της πολιτικής αγωγής.

Με βάση τα ευρήματα της κύριας ανάκρισης, η αντιεισαγγελέας πλημμελειοδικών είχε προτείνει να παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η 34χρονη, ως μοναδική κατηγορούμενη, αντιμετωπίζοντας σωρεία κακουργηματικών πράξεων, όπως αρπαγή, βιασμό, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κ.ά. Με την ίδια πρόταση, η εισαγγελέας εισηγήθηκε να μην δικαστεί για πορνογραφικό υλικό.

Ο νέος κύκλος ερευνών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες καθώς «τρέχει» το 18μηνο της προσωρινής κράτησης. Θα ακολουθήσει νέα εισαγγελική πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο και έκδοση βουλεύματος ενόψει παραπομπής σε δίκη.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι το Δικαστικό Συμβούλιο παράλληλα με την περαιτέρω ανάκριση διέταξε την παράταση, κατά ένα εξάμηνο, της προσωρινής κράτησης της 34χρονης, η οποία βρίσκεται στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα Θηβών.

