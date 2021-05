Συνταγές

Συνταγή για γαριδομακαρονάδα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράστηκε και μερικά "εστιατορικά μυστικά" που απογειώνουν την γεύση.

Μια εξαιρετικά γευστική συνταγή για γαριδομακαρονάδα, με αρώματα και γεύσεις καλοκαιριού, ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής το «Πρωινό».

Μάλιστα, ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε «μυστικά» που χρησιμοποιούνται στα εστιατόρια, προκειμένου να είναι πολύ πιο γευστικό το αποτέλεσμα, αλλά και υλικά που «κάνουν την διαφορά».

Υλικά για την γαριδομακαρονάδα





Για τον ζωμό( μπισκ)

500 γρ κεφάλια από γαρίδες

2 κτ.σ αλεύρι

1 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ

2 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 ½ λίτρο νερό

1 καρότο

1 κρεμμύδι

2 κλωνάρια σέλερυ

10 κόκκους πιπέρι

2-3 δαφνόφυλλα

1 σκελίδα σκόρδο

ελαιόλαδο

Για τη μακαρονάδα

500 γρ λινγκουίνι

15-20 γαρίδες Νο 2 κτψ

2 σκ. Σκόρδο

1 κρεμμύδι ξερό

1 φινόκιο

2 κρεμμύδια φρέσκα

2 τομάτες τριμμένες

200 γρ χυμό τομάτας ή κον κασέ

50 ml ούζο

5 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι,πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Για τον ζωμό

Ξεκινάμε με τη σάλτσα βάζοντας σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο να κάψει και ρίχνουμε τα κεφάλια απ’ τις γαρίδες και τα αφήνουμε να καούν αρκετά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε χοντρές φέτες, το καρότο σε φέτες, το σέλινο σε χοντρά κομμάτια τα μπαχαρικά και την σκελίδα με το σκόρδο. Για 5 λεπτά περίπου τα αφήνουμε να καούν και ανακατεύουμε.

Έπειτα σβήνουμε με το κονιάκ και το αφήνουμε να εξατμιστεί στη συνέχεια, προσθέτουμε το αλεύρι και τον πελτέ και τσιγαρίζουμε για 2 λεπτά περίπου ακόμα. Προσθέτουμε το νερό και αφήνουμε να βράσει. Απ’ την στιγμή που θα βράσει μετράμε 35΄λεπτά και το σβήνουμε. Πολτοποιούμε με ένα πολυκοπτικό ή ραβδομπλέντερ και το περνάμε από ένα ψιλό σουρωτήρι ώστε να πάρουμε μόνο το υγρό, τα υπόλοιπα τα πετάμε. Κρατάμε το υγρό αυτό για να το χρησιμοποιήσουμε αντί για νερό στη συνταγή μας αλλιώς το βάζουμε σε μπουκάλι όταν κρυώσει και το τοποθετούμε στην κατάψυξη.

Για την μακαρονάδα

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε δόσεις (όχι όλες μαζί) μέχρι να αλλάξουν χρώμα, για περίπου 2 λεπτά, στη συνέχεια τις αφαιρούμε και τις βάζουμε δίπλα μας σε ένα πιάτο. Στη συνέχεια σοτάρουμε τα δυο ειδών κρεμμύδια, το φινόκιο και το σκόρδο που έχουμε ψιλοκόψει και σβήνουμε με ούζο.

Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες και τον χυμό τομάτας ή κον κασέ ντομάτας και αφήνουμε για 10 λεπτά να βράσει. Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τα ζυμαρικά αναλόγως την ώρα που γράφει η συσκευασία και τα σουρώνουμε 2 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη ώρα βρασίματος. Στο τηγάνι με την σάλτσα προσθέτουμε τις γαρίδες, τα ζυμαρικά και ενα ποτήρι απο τον ζωμό(μπίσκ) που φτιάξαμε. Ανακατεύουμε ώστε να πιεί τα υγρά, αν δούμε ‘ότι χρειάζεται και άλλο υγρό προσθέτουμε αλλά προσοχή μην μας παραβράσει το ζυμαρικό. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ανακατεύουμε και μεταφέρουμε σε πιατέλα, προσθέτοντας ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πηγή: petros-syrigos.com

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - Ιάσων Ζήσης : Ποιος είναι ο Έλληνας που κατέβηκε στο Μινσκ

Άγριες Μέλισσες”: ο Αιμίλιος Χειλάκης “έρχεται” ως Ακύλας Μεγαρίτης (εικόνες)

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1