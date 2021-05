Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Αιμίλιος Χειλάκης “έρχεται” ως Ακύλας Μεγαρίτης (εικόνες)

Δυναμική είσοδος από το τέλος του β΄ κύκλου. Ποιος είναι ο ήρωας που θα υποδυθεί. Δείτε και spoiler σκηνές από το επεισόδιο της Τρίτης.

Ένας σπουδαίος ηθοποιός, ο Αιμίλιος Χειλάκης, εντάσσεται στο καστ της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης θα εμφανιστεί, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» στο τελευταίο επεισόδιο του β΄ κύκλου, που ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες και θα κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του με το ξεκίνημα του γ΄ κύκλου.

Όπως είπε ο Αλέξης Μίχας στο «Πρωινό», ο Αιμίλιος Χειλάκης θα «υποδυθεί έναν ακροδεξιό, με πολλά μυστικά, τον Ακύλα Μεγαρίτη. Αυτός είναι ο αρχηγός της φασιστικής οργάνωσης των «Αβάντων», ο οποίος αποφυλακίζεται, θα εγκατασταθεί στο Διαφάνι και θα συνεργαστεί με το καθεστώς», καθώς ο γ΄ κύκλος εκτυλίσσεται την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα.

Ακόμη, στην εκπομπή προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τρίτης, με σκηνές της Κάτιας Δανδουλάκη και του Γιώργου Γεροντιδάκη:

