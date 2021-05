O Λευτέρης Ελευθερίου στο “Πρωινό” για το “YFSF-All Star”, την Νάξο και τις… προκλήσεις

Life

Τι αναφέρει για την οικογένεια, το νησί του και την σχέση με τα χρήματα. Για ποιον ηθοποιό που μετέχει στο σόου του ΑΝΤ1 λέει ότι ανήκει στο “Πάνθεον” των μεγάλων καλλιτεχνών.

Για το νησί του, την Νάξο, την οικογένεια του και για το “Your Face Sounds Familiar – All Star” μίλησε στο “Πρωινό” ο Λευτέρης Ελευθερίου.

Όπως είπε, μεγάλωσε στο νησί, αλλά ουδέποτε έχει επιχειρήσει να κάνει κάτι επιχειρηματικά εκεί, ενώ περιέγραψε γενικώς τον εαυτό του ως φυγόπονο, λέγοντας πως «πολλοί ζηλεύουν ανθρώπους για αυτά που κερδίζουν, αλλά δεν ξέρουν με πόση δουλειά και κόπο αυτό επιτυγχάνεται».

Επεσήμανε ότι εκείνος προτιμά να περνά περισσότερο χρόνο χωρίς να έχει πολλά πράγματα να κάνει, αν και ομολόγησε ότι μετά από την γέννηση των παιδιών του έχει αλλάξει ο προσανατολισμός του και έχει περισσότερη έγνοια για τα χρήματα.

Μιλώντας για την σύντροφο της ζωής του, ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε «η γυναίκα μου με έχει στηρίξει, Κάθε άντρας θα ήθελε μια γυναίκα σαν την δική μου», καθώς η σχέση μας δοκιμάζεται διαρκώς, ειδικά με το επάγγελμα που κάνουμε και κάθε μέρα σου γράφουν «τι ωραίος είσαι, μας κάνεις να γελάμε, θέλω να σε γνωρίζω» κτλ. Καμιά φορά της λέω ότι δεν θέλω μια άλλη γυναίκα, αλλά μετά από 18 χρόνια που είμαστε μαζί και 10 χρόνια γάμου μου έχει λείψει να φλερτάρω».

Σημείωσε ότι πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε η μαγνητοσκόπηση του μεγάλου τελικού του “Your Face Sounds Familiar – All Star”, τον οποίο θα δούμε την Κυριακή και μίλησε εγκωμιαστικά για τον Θανάση Αλευρά, λέγοντας ότι είναι πολυτάλαντός και ότι το όνομα του θα γραφτεί στο «Πάνθεον» των σπουδαίων καλλιτεχνών της εποχής.

