Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μόντριτς ανανέωσε το συμβόλαιό του

Συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Λούκα Μόντριτς θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «μερένχες» για έναν ακόμη χρόνο.

Ο διεθνής άσος συμφώνησε ανανέωσε το συμβόλαιο του, όπως σχετικά ανακοίνωσε η διοίκηση της ομάδας, μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Έτσι θα συμπληρώσει δέκα χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα, καθώς εντάχθηκε στη Ρεάλ το 2012 προερχόμενος από την Τότεναμ.

Ο 35χρονος σταρ είχε εκφράσει την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και δεν αποκλείεται η επόμενη σεζόν να είναι η τελευταία στη σπουδαία καριέρα του.

