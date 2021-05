Κοινωνία

"Εισαγωγές" ειδικής ποικιλίας χασίς από την Ισπανία στην Ελλάδα (εικόνες)

Χειροπέδες σε 55χρονο που μετέφερε ναρκωτικά μέσω Πάτρας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πατρών, 55χρονος Έλληναςγια παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στην εισαγωγή στη Χώρας μας μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και κατεργασμένης κάνναβης, εντοπίστηκε ο 55χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, κατελήφθη ο 55χρονος να εισαγάγει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Λιμένα Πατρών, εντός επικαθήμενου που ρυμουλκείτο από φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών, ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, τις οποίες προηγουμένως είχε μεταφέρει στην Ιταλία από την Ισπανία.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-54- κιλά και -600- γραμμ. κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk),

-3- κιλά και -880- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

Δ.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο με επικαθήμενο και

κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

