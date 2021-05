Κόσμος

Λευκορωσία - Ιάσων Ζήσης : Ποιος είναι ο Έλληνας που κατέβηκε στο Μινσκ

Γιατί βρισκόταν στην πτήση και γιατί κατέβηκε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Κυβερνητικές πηγές για την υπόθεσή του.

Ο Ιάσωνας Ζήσης είναι ο Έλληνας που κατέβηκε στο Μινσκ μαζί με τον Προτάσεβιτς , τη σύντροφό του και ακόμα δύο άτομα, προκαλώντας ακόμα και το Bloomberg να αναρωτηθεί για την ταυτότητά του.

Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας που τα τελευταία 4,5 χρόνια ζει στην Πάτρα και είναι μηχανικός στον τομέα των υπολογιστικών μαθηματικών.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στην Καθημερινή, ταξίδευε από την Αθήνα στο Μινσκ με ενδιάμεσο σταθμό το Βίλνιους και είχε ανταπόκριση στις 20:37 της ίδιας ημέρας με πτήση της αεροπορικής εταιρείας Belavia. «Ο τελικός μου προορισμός ήταν το Μινσκ για να έρθω στη γυναίκα μου που είναι από εδώ. Έμεινα στο τέλος της ουράς και ζήτησα να παραμείνω».

Η σύζυγος του Ζήση είναι από τη Λευκορωσία και ζει μόνιμα εκεί. Είναι η γυναίκα που εμφανίστηκε στο πλευρό του στο κρατικό κανάλι της τηλεόρασης της Λευκορωσίας, υποστηρίζοντας τα λεγόμενά του.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλούτναι πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές δεν πέρασε όπλο μέσα στην πτήση και επιβεβαιώνεται ότι ο Έλληνας δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Θα κινούνταν προς Λευκορωσία ούτως ή άλλως και προτίμησε να μην πάει Βίλνιους και να επιστρέψει. Όσο για τους δυο άλλους ως τώρα δεν προκύπτει ότι είναι πράκτορες.

