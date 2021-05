Αθλητικά

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

“Παρών” σε ακόμη μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση δηλώνει ο ΑΝΤ1 που σας “κρατάει θέση” στην… τηλεοπτική εξέδρα!

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ!

H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τουλάχιστον 32 αγώνες (έναρξη, προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικός), ενώ και οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 θα είναι διαθέσιμοι, ζωντανά, μέσα από τις πλατφόρμες του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι τον τελικό, με συναρπαστικά ματς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η FIFA, με την πώληση των δικαιωμάτων προβολής για τις διοργανώσεις της, εξασφαλίζει έσοδα για τη στήριξη και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως (Forward Development).

Ο Jean-Christophe Petit, Director of Media Rights & Content Services της FIFA, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά, καλωσορίζουμε έναν νέο συνεργάτη, στην Ελλάδα, για τα δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλου του 2022. Ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει εκτενή κάλυψη της διοργάνωσης στa επίγεια και ψηφιακά του κανάλια, εξασφαλίζοντας ότι αυτό το ξεχωριστό Παγκόσμιο Κύπελλο θα μείνει αξέχαστο σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους».

H Στέλλα Λίτου, Γενική Διευθύντρια του ΑΝΤ1 ΤV, δήλωσε: «Η εξασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωμάτων προβολής για τη μεγαλύτερη παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ηγετική θέση του ΑΝΤ1 στην ελληνική τηλεοπτική αγορά. Η προβολή του Μουντιάλ 2022 είναι μια στρατηγική κίνηση του σταθμού, η οποία ενισχύει το όραμα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, να προσφέρει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας από όλα τα Media του Ομίλου. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα που θα προβάλλει το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, δίνοντας σε όλους τους τηλεθεατές τη δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν τις κορυφαίες στιγμές από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου, στη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή».

