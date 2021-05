Life

“Bennifer”: Ο Μπεν Άφλεκ φοράει το ρολόι που του χάρισε το 2002 η Jlo (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Λατίνα σταρ και ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται ότι ξαναζούν για τα καλά τον έρωτά τους.

Ο Ben Affleck όχι μόνο περνάει τον χρόνο του μαζί με τη Jennifer Lopez αλλά φαίνεται να φοράει ξανά το ρολόι που του είχε κάνει δώρο το 2002.

Αδιαφορώντας για τα δεκάδες δημοσιεύματα, τα φλας των paparazzi και το ντελίριο που έχουν προκαλέσει στους φανατικούς τους θαυμαστές, η Λατίνα σταρ και ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται ότι ξαναζούν ανενόχλητοι τον έρωτά τους που έχει φουντώσει για τα καλά, κάνοντας διακοπές.

Όπως σας γράψαμε ήδη, πριν από μερικά εικοσιτετράωρα ταξίδεψαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε εκεί και η Jennifer Lopez κοίταζε με ένα μεγάλο χαμόγελο, ενώ ο Ben Affleck στέκεται πίσω της.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Οικονομόπουλος: Η αλλαγή που έκανε στην εξωτερική του εμφάνιση

Σάκης Τανιμανίδης: Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Κορονοϊός - ΗΠΑ: πόσοι προσβλήθηκαν μετά τον εμβολιασμό τους