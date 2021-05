Αθλητικά

Ολυμπιακός: Παίκτης έπεσε θύμα διάρρηξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρρήκτες εισέβαλλαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, όμως… όπου φύγει- φύγει.

Στο σπίτι του Γιαν Εμβιλά, παίκτη του Ολυμπιακού εισέβαλλαν διαρρήκτες, αρπάζοντας πράγματα χαμηλής αξίας, προτού εξαφανιστούν.

Οι δράστες παραβίασαν το παράθυρο του της μονοκατοικίας, στη Γλυφάδα, έκαναν άνω –κάτω τους χώρους, αλλά έφυγαν νωρίς.

Ο συναγερμός που χτύπησε και η ειδοποίηση στο κινητό του παίκτη, προκάλεσαν την άμεση φυγή τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οικεία έκαναν έρευνα στο χώρο και λίγο αργότερα έφτασε και ο Γάλλος παίκτης.

Ειδήσεις σήμερα:

O Λευτέρης Ελευθερίου στο “Πρωινό” για το “YFSF-All Star”, την Νάξο και τις… προκλήσεις

Κορονοϊός - Φον Ντερ Λάιεν: Νέο ορόσημο για τους εμβολιασμούς

Ισπανία σε Μαρόκο: Σεβαστείτε τα σύνορά μας