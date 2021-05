SURE: πρόσθετη εκταμίευση πόρων προς την Ελλάδα

Τι δηλώνει ο Χρήστος Σταϊκούρας για τις προοπτικές που ανοίγονται με την χρηματοδότηση του προγράμματος για την στήριξη της απασχόλησης.

Σε πρόσθετη, εκταμίευση πόρων, ύψους 2,54 δις ευρώ, προς την Ελλάδα προχώρησαν σήμερα οι ιθύνοτες του Προγράμματος SURE, για τη στήριξη της απασχόλησης.

Σε δήλωση του, ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει:

«Λιγότερο από δύο μήνες μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το Πρόγραμμα SURE, η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, και την εκταμίευση των επιπλέον αυτών πόρων, ύψους 2,54 δισ. ευρώ.

Έτσι, μαζί με τα 2,73 δισ. ευρώ που είχαν ήδη εκταμιευθεί έως τον Φεβρουάριο, η συνολική ενίσχυση προς την Ελλάδα από το Πρόγραμμα, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, θα ανέλθει στα 5,27 δισ. ευρώ – σχεδόν διπλάσια από την αρχική πρόβλεψη.

Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Η Κυβέρνηση αξιοποιεί, και θα συνεχίσει να αξιοποιεί κατά τον βέλτιστο τρόπο τα εγχώρια και ευρωπαϊκά εργαλεία, μέσα και πόρους, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, ώστε οι πληγές της υγειονομικής κρίσης να επουλωθούν το συντομότερο δυνατό και να τεθούν στέρεες βάσεις για την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

