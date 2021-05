Παράξενα

Ηρώδου Αττικού: Πρώην ΟΥΚας επιχείρησε να αρπάξει το όπλο Εύζωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρωτοφανές περιστατικό σήμανε συναγερμό. Πώς δικαιολόγησε την πράξη του ο δράστης.

Μεθυσμένος, αποδείχθηκε ότι ήταν ο 54χρονος που προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο Εύζωνα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στην Ηρώδου Αττικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης πρώην στέλεχος των ΟΥΚ, μόλις είδε τον εύζωνα τον πλησίασε και ξαφνικά αποπειράθηκε να του πάρει το όπλο.

Ο τελευταίος αντέδρασε και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 54χρονο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο δράστης Ισχυρίστηκε ότι προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, προκειμένου να ελέγξει την αντίδραση τού Εύζωνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Ελεύθερος με όρους ο δάσκαλος

Αρνητής κορονοϊού - Σέρρες : νέο μπλόκο στον οδηγό νταλίκας μετά την αποφυλάκιση (βίντεο)

Μέριλαντ: Οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα (βίντεο)