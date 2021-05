Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - θρόμβωση: Πέθανε 63χρονη στην Μυτιλήνη

Η γυναίκα είχε υποστεί θρομβοεμβολικό επεισόδιο λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca.

Δυστυχώς κατέληξε η γυναίκα που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης από την 1η Απριλίου, έπειτα από θρομβοεμβολικό επεισόδιο λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της στο Κέντρο Υγείας της Καλλονής με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της εταιρείας AstraZeneca.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό που καταγράφεται στη χώρα μας και που αποδίδεται επισήμως στον εμβολιασμό

Σημειώνεται, ότι την Δευτέρα κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου «Ελευθερία» και τον κορονοϊό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρίας Θεοδωρίδου και του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, έγινε αναφορά στην εξέταση τεσσάρων περιστατικών θρομβώσεων έπειτα από χορήγηση εμβολίου της AstraZeneca , με το οποίο έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα περισσότεροι από 740.000 πολίτες.

Η συγκεκριμένη, πάντως, δεν ήταν η μόνη γυναίκα που εμβολιάστηκε με το σκεύασμα της AstraZeneca και κατέληξε λίγο καιρό μετά, λόγω θρόμβωσης. Άλλο ένα περιστατικό, για μια 67χρονη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», είχε παρουσιάσει ο καθηγητής Παθολογίας- Ανοσολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κ. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, σε επιστολή παραίτησής του από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης (Ε.ΦΑ.Ρ) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Βασιλακόπουλος για θρομβώσεις: επιπλοκές σε 4-5 στους 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς

Για τα συγκεκριμένα περιστατικά μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ερωτώμενος για την 44χρονη στην Κρήτη η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από θρόμβωση που παρουσίασε μετά τον εμβολιασμό της, επεσήμανε πως είναι πια αποδεδειγμένο ότι «στο ένα εκατομμύριο ανθρώπους που κάνουν το εμβόλιο 4-5 άνθρωποι θα κάνουν επιπλοκή από αυτό».

«Αν δεν κάνεις το εμβόλιο, κινδυνεύεις πολύ περισσότερο από ότι αν κάνεις το εμβόλιο» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στις σχετικές οδηγίες αναφορικά με τον εμβολιασμό εγκύων και γυναικών που θηλάζουν σημειώνοντας πως «δεν είναι ότι δεν κινδυνεύει η έγκυος ή θηλάζουσα, είναι ότι προστατεύεται γιατί αν κολλήσει, θα έχει επιπλοκές».





