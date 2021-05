Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: έχασα 12 κιλά και ζυγίζω 40 - Δεν πήγα “βόλτα” στο Δρομοκραϊτειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα από τις Φυλακές Κορυδαλλού, χρησιμοποιώντας το καρτοτηλέφωνο, μίλησε ο παρουσιαστής για όσα έγιναν και όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.

Από το καρτοτηλέφωνο των φυλακών Κορυδαλλού μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για πρώτη φορά μετά την προφυλάκισή του στις 2 Μαΐου ο Μένιος Φουρθιώτης.

Ο τηλεπαρουσιαστής μίλησε για όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες για τη μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο και τα προσωπικά του δεδομένα που βγήκαν στη δημοσιότητα.

Σήμερα το πρωί, Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων στο Δρομοκαΐτειο και Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο OPEN, είπε: «Ο κ. Φουρθιώτης έδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ζήτησε νερό, του πήγαμε από τον ψύκτη, ήθελε εμφιαλωμένο νερό, ζήταγε τα παραπεμπτικά του σε φάκελο, έλεγε ότι έχασε κιλά στη φυλακή και ότι θα πρέπει να έρθει στο Δρομοκαΐτειο να ξεκουραστεί. Το Δρομοκαΐτειο δεν είναι παραθεριστικός χώρος για το κάθε ψώνιο. Συνήθως είναι προθάλαμος για αποφυλάκιση».

«Επέλεξα τόσο καιρό τόσο εγώ όσο και οι δικηγόροι να μην δημοσιοποιήσουν τα θέματα της δικογραφίας. Η δικαιοσύνη αποφάσισε αυτό που έπρεπε. Τη σέβομαι της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και θα κάνει τη δουλειά της. Κανείς δεν έχει γνώση της πραγματικότητας» είπε ο Μένιος Φουρθιώτης.

«Το προσωπικά δεδομένα που άπτονται των ιατρικών είναι απόρρητα. Αυτά που ακούστηκαν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Λόγω της κατάστασης της υγείας μου, με το θέμα των κιλών, που είναι μια κατάσταση από το 2008, χρήζει ειδικής αγωγής. Η πάθηση της ψυχογενούς νευρικής ανορεξίας εξετάζεται από ειδικούς γιατρούς. Δε ζήτησα να νοσηλευτώ ούτε στο Δρομοκαΐτειο ούτε στο νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού. Μεταφέρθηκα στο Δρομοκαΐτειο γιατί αυτό εφημέρευε», είπε ο Μένιος Φουρθιώτης. Για τον κ. Γιαννακό είπε ότι δεν είναι θεράπων ιατρός του πως πρέπει να παρέμβει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«Ζυγίζω 40 κιλά»

Ο Μένιος Φουρθιώτης όσο παραμένει προφυλακισμένος, έχει χάσει, όπως υποστήριξε, 12 κιλά. «Υπάρχει μία μητέρα τώρα που ακούει. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο για να πάρω την αγωγή και να εξετάσουν πως είναι η υγεία μου, καθώς είμαι περίπου ένα μήνα στις φυλακές. Οι γιατροί μου συνέστησαν να ακολουθήσω την ειδική αγωγή, να παρακολουθούμαι συχνά από τους γιατρούς», ανέφερε ο Μένιος Φουρθιώτης, αναφέροντας ότι έχει φτάσει να ζυγίζει 40 κιλά.

Όσο για την είδηση που κυκλοφόρησε ότι είχε ζητήσει να πιει εμφιαλωμένο νερό, είπε ότι δεν επιτρέπεται να πίνει νερό από τη βρύση, λόγω του προβλήματος υγείας του. Στο Δρομοκαΐτειο δεν του έδωσαν μπουκάλι με εμφιαλωμένο νερό κι έτσι οι αστυνομικοί, που τον συνόδευαν, του πρόσφεραν ένα δικό τους μπουκαλάκι, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής.

«Σέβομαι απόλυτα την απόφαση της Δικαιοσύνης»

Ο Μένιος Φουρθιώτης εξήρε το έργο των διευθυντών, των αρχιφυλάκων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Κορυδαλλού, που προσέχουν και φροντίζουν όλους τους κρατούμενους, ανεξαιρέτως.

«Σέβομαι απόλυτα την απόφαση της Δικαιοσύνης, το έργο που έκανε η αστυνομία και βρίσκομαι εδώ και σέβομαι την απόφαση του ανακριτή και εισαγγελέα. Η Δικαιοσύνη αποφασίζει για όλους τους πολίτες και της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε και πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση που έχει από τις φυλακές είναι ίδια όπως σε όλους τους κρατούμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Ελεύθερος με όρους ο δάσκαλος

Άγριες Μέλισσες”: ο Αιμίλιος Χειλάκης “έρχεται” ως Ακύλας Μεγαρίτης (εικόνες)

Μέριλαντ: Οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα (βίντεο)