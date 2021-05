Υγεία - Περιβάλλον

Σύνοδος Κορυφής: Άμεση υιοθέτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού - Να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί

Το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Την επιτάχυνση του εμβολιασμού στην ΕΕ και τη βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης που θα επιτρέψουν το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας, υπογραμμίζουν στα συμπεράσματά τους για την πορεία της COVID19, οι ευρωπαίοι ηγέτες, τονίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται επαγρύπνηση σχετικά με τις νέες μεταλλάξεις.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα σχετικά με τις νέες μεταλλάξεις, ώστε να ληφθεί δράση αν κριθεί απαραίτητο. «Κλειδί θα είναι η εν εξελίξει εργασία για την ενίσχυση της παραγωγής των εμβολίων και η διασφάλιση επαρκούς διανομής τους σε όλη την ΕΕ», τονίζουν οι «27».

Σε ό,τι αφορά το Πιστοποιητικό COVID, οι ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν ότι «οι προσπάθειες για τη διασφάλιση μιας συντονισμένης προσέγγισης πρέπει να συνεχιστούν πριν από το καλοκαίρι». Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει τη συμφωνία που επετεύχθη για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Πιστοποιητικό Covid και καλεί για την άμεση υιοθέτησή του. Επίσης, με προοπτική τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για την αναθεώρηση των συστάσεων του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός της ΕΕ στα μέσα Ιουνίου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι «ο αντίκτυπος της πανδημίας θα περιοριστεί μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας αντίδρασης. Η ΕΕ είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμβολίων κατά της Covid-19 και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να αυξηθούν οι δυνατότητες παραγωγής εμβολίων παγκοσμίως για να καλυφθούν οι παγκόσμιες ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να προχωρήσει το έργο που διασφαλίζει την παγκόσμια και ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια κατά της Covid-19 και στηρίζει τον ηγετικό ρόλο του μηχανισμού COVAX για αυτό το σκοπό»..

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να επιταχύνουν τη διανομή εμβολίων για να στηρίξουν τις χώρες που το έχουν ανάγκη, με στόχο να δωρίσουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δόσεις ως το τέλος του χρόνου και να συμβάλουν στην ανάπτυξη τοπικής παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Υγεία που έγινε στη Ρώμη.

