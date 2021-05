Οικονομία

Γεωργιάδης: Στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπουμε ξεχωριστό ρόλο για έργα ΟΤΑ

Όλα όσα συζητήθηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπεται ξεχωριστός ρόλος για έργα τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτά θα «τρέξουν» όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στη διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα «Οι Δήμοι ως φορείς συνοχής και ανθεκτικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι, μετά από διεξοδική συζήτηση με όλες τις περιφέρειες, υπάρχει πολύ σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης όλων των περιφερειών της χώρας από το νέο ΕΣΠΑ κι αυτό είναι κάτι που θα έχει άμεση αντανάκλαση και στους δήμους, καθώς θα μπορούν να διεκδικήσουν πολύ περισσότερους πόρους για να προχωρήσουν τα έργα που θέλουν.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει -και το πιθανότερο είναι ότι θα επιτύχει- να είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που θα λάβει έγκριση για το νέο μας πρόγραμμα, όπως μέχρι τώρα δείξαμε εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης στο τρέχον ΕΣΠΑ. Είμαι υπερήφανος να σας πω ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης παρέλαβε το τρέχον πρόγραμμα στη θέση 22 στην απορρόφηση και σήμερα είμαστε στη θέση 3 ενώ μέσα στο 2020, ανακηρυχθήκαμε η πρώτη χώρα σε απορρόφηση κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και από τον τρίτο. Και αυτό μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και στο νέο ΕΣΠΑ».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπουμε ξεχωριστό ρόλο για έργα τοπικής αυτοδιοικήσεως και αυτά θα τρέξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα» και πρόσθεσε πως για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατόν απορρόφηση χρημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και από το πρόγραμμα «Τρίτσης», άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη ΜΟΔ και συγκροτήθηκε τεχνική υπηρεσία.

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, «δώσαμε στη ΜΟΔ τη δυνατότητα να πηγαίνει και να βοηθάει αυτούς που ονομάζουμε “αδύναμους δικαιούχους”. Αναφερόμαστε κυρίως σε δήμους μικρότερης δυναμικότητας, που δεν έχουν οργανωμένες δικές τους τεχνικές υπηρεσίες για να μπορούν να ωριμάζουν τις μελέτες των έργων έτσι ώστε να διεκδικούν και να απορροφούν γρήγορα τα χρήματα. Κάθε δήμος που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να φέρει μόνος του εις πέρας αυτές τις εργασίες μπορεί να ζητάει τη συνδρομή της ΜΟΔ για να κάνει αυτή τη δουλειά».

Δύο προγραμματικές συμβάσεις της ΜΟΔ με δήμους

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη: «Ήδη έχει υπογραφεί, πρόσφατα, προγραμματική σύμβαση, παραδείγματος χάρη με τον Δήμο Θερμαϊκού για να κάνουμε τη μελέτη για τη μαρίνα στη Νέα Μηχανιώνα και με τον Δήμο Ωραιοκάστρου για να κάνουμε τη μελέτη για το νέο πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο που θέλει να χτίσει ο δήμος εκεί. Κάθε δήμος μπορεί πλέον να ζητήσει τη βοήθεια της ΜΟΔ.

Και η φιλοδοξία μας είναι να διοχετεύσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα πόρους και κεφάλαια από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά όχι για να λέμε ότι δίνουμε λεφτά αλλά τα λεφτά να μην απορροφώνται, πρακτικά. Αλλά για να δοθούν τα χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, να γίνουν δουλειές και να γίνουν έργα... Η δική μου φιλοδοξία είναι να δω με το νέο ΕΣΠΑ να γίνονται πολλά μικρά έργα στους δήμους που τώρα δεν βρίσκουν χρηματοδότηση και να τα δούμε να υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα».

