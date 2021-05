Κοινωνία

Καλαμάτα: Σύλληψη 34χρονου που καταζητείτο με ευρωπαϊκό ένταλμα

Καταζητείτο στην Ρουμανία, συνελήφθη στην Καλαμάτα.

Συνελήφθη στην Καλαμάτα 34χρονος υπήκοος Ρουμανίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ρουμανικές αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για ληστεία, που έγινε στις 10 Οκτωβρίου του 2012 στο Βουκουρέστι.

Ο 34χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

