Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τα μέτρα που στηρίζουν την οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα μέτρα για την ισότητα και την οικογένεια που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας.

«Το υπουργείο μας πρέπει να είναι στην πράξη υπουργείο Ισότητας και Οικογένειας. Και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την προστασία της εργασίας τόσο για τη βία και την παρενόχληση, όπου πρωτοπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, όπου και εκεί προχωρήσαμε πέρα από τις πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), κατά την οποία η πρόεδρος, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου παρουσίασε τις προτάσεις του Δικτύου για τα πρώτα δύο κεφάλαια του νομοσχεδίου. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα και η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Γιάννα Χορμόβα.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου έρχονται σε συνέχεια της δέσμης μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί (χορήγηση επιδόματος γέννησης 2.000 ευρώ, αύξηση αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί, μείωση ΦΠΑ για βρεφικά είδη, κλπ) και δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία κινείται η κυβέρνηση. Στη συνέχεια, περιέγραψε τις βασικές ρυθμίσεις. Όπως είπε, «αναφορικά με τη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας, δεν φέρνουμε απλώς προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση 190 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αλλά εισάγουμε μια ουσιαστική δέσμη μέτρων».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι:

Διευρύνεται το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών, αλλά και των προστατευόμενων προσώπων.

Ενισχύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ άλλων με την υποχρέωση κατάρτισης πολιτικών για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση προστασία των θιγομένων, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή νέων διαδικασιών ενώπιον της ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας.

Επεκτείνεται το «Σήμα Ισότητας» στις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία σε θέματα βίας και παρενόχλησης.

Δρομολογούνται πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Για το κεφάλαιο της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Πάμε πιο πέρα από το minimum των προβλέψεων της οδηγίας», καθώς:

Θεσπίζεται άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ' αποδοχών, μεγαλύτερη από την πρόβλεψη της Οδηγίας για 10 ημέρες.

Προστατεύονται οι νέοι πατέρες από την απόλυση για έξι μήνες από τη γέννηση του παιδιού, παρέχοντάς τους ανάλογη προστασία με αυτή που απολαμβάνει η μητέρα.

Θεσπίζεται γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών -με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες- και για τον πατέρα και για τη μητέρα για κάθε παιδί.

Προωθείται μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς, όπως η τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.

Θεσπίζεται άδεια φροντιστή, καθώς και άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

«Με αυτά τα δύο κεφάλαια η κυβέρνηση δείχνει εμπράκτως την ευαισθησία της για ζητήματα ισότητας των δύο φύλων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στήριξης της οικογένειας. Μιλάμε για μέτρα σύγχρονα, εναρμονισμένα με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Αποτελεί βούληση της Πολιτείας όχι μόνο να ψηφιστεί ο νόμος, αφού έρθει στη Βουλή, αλλά και να εφαρμοστεί, ώστε να προοδεύσουμε και να προσεγγίσουμε τις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ και σε αυτά τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Η υφυπουργός, αρμόδια για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε: «Aκούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Στόχος όλων μας είναι να προσαρμόσουμε την εργατική νομοθεσία της χώρας στις νέες εξελίξεις, να θωρακίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και να ενθαρρύνουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, γιατί αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και συνεργαζόμαστε με κοινωνικούς φορείς, για να στηρίξουμε τη γυναικεία εργασία και να προωθήσουμε τα μέτρα εκείνα που συμβάλλουν στην ισότιμη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Γιάννα Χορμόβα, τόνισε: «Στη ΓΓΔΟΠΙΦ στοχεύουμε στην ενίσχυση των γυναικών στον τομέα της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσα από τις αναπτυσσόμενες δράσεις, με το διαρκή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές στη νομοθεσία. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως χωρίς τις γυναίκες ανάπτυξη δεν υφίσταται και γι΄ αυτό επιχειρείται η θωράκισή τους μέσα από τη νομοθεσία».