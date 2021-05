Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: Υψηλή αποτελεσματικότητα στους εφήβους

Τι έδειξαν οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο της Moderna.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό της κατά της Covid-19 έχει υψηλή αποτελεσματικότητα στους εφήβους 12 έως 17 ετών, σύμφωνα με τα πλήρη αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.

Η εταιρεία θα καταθέσει αίτηση για άδεια χρησιμοποίησης του εμβολίου της σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα στις αρχές του Ιουνίου στις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

Το άλλο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA, των Pfizer/BioNTech, έχει ήδη λάβει άδεια για την χορήγησή του στους εφήβους σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ.

Η μελέτη της Moderna περιέλαβε περισσότερους των 3.700 συμμετεχόντων ηλικίας 12 έως 17 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δύο τρία των οποίων έλαβαν το εμβόλιο και το ένα τρίτο placebo.

"Επειτα από την χορήγηση δύο δόσεων, κανένα κρούσμα Covid-19 δεν εντοπίσθηκε στην ομάδα του εμβολίου... έναντι 4 περιστατικών στην ομάδα του placebo", αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Επειτα από την χορήγηση μίας δόσης διαπιστώθηκε αποτελεσματικότητα 93%, διευκρινίζει η εταιρεία.

Το εμβόλιο ήταν γενικά καλά ανεκτό και καμία ανησυχία σε σχέση με την ασφάλειά του δεν έχει εντοπισθεί μέχρι στιγμής, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν οι ίδιες που παρατηρήθηκαν και στους ενηλίκους {πόνος στο σημείο της ένεσης, εξάντληση, ρίγη...)

