Κόσμος

Λευκορωσία: “Έχετε βόμβα στο αεροπλάνο” είπε στους πιλότους το Μινσκ

Στη δημοσιότητα η καταγραφή των συνομιλιών ανάμεσα στον πιλότο και τον πύργο ελέγχου.

Οι λευκορωσικές αρχές είπαν στο πλήρωμα της πτήσης της Ryanair πως το αεροπλάνο ήταν παγιδευμένο και τους «συνέστησαν» να προσγειωθούν στο Μινσκ, σύμφωνα με την καταγραφή των συνομιλιών ανάμεσα στον πιλότο και τον πύργο ελέγχου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Έχουμε πληροφορίες από τις ειδικές υπηρεσίες που λένε πως μια βόμβα βρίσκεται στο αεροπλάνο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί πάνω από το Βίλνιους», αναφέρεται σ' αυτή την καταγραφή στα αγγλικά που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διεύθυνση αερομεταφορών του λευκορωσικού υπουργείου Μεταφορών. «Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το μήνυμα;», απαντά ο πιλότος και οι συνομιλητές του του επιβεβαιώνουν την ίδια πληροφορία.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο ελεγκτής διευκρινίζει πως η ειδοποίηση για την παρουσία βόμβας εστάλη «με email» και πως η πληροφορία αυτή έχει κοινοποιηθεί σε «πολλά αεροδρόμια».

Σε ανακοίνωσή του, το λευκορωσικό υπουργείο Μεταφορών επανέλαβε σήμερα πως πρόκειται για ένα email στο οποίο αναφέρεται πως προέρχεται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και πως η βόμβα θα εκραγεί πάνω από το Βίλνιους, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να υποστηρίζει το Ισραήλ.

Η καταγραφή της συνομιλίας με τον πύργο ελέγχου καταδεικνύει πως ο πύργος ελέγχου ήταν αυτός που συνέστησε επίμονα να προσγειωθεί το αεροπλάνο στο Μινσκ. Όταν ο πιλότος ρώτησε από πού προέρχεται η «σύσταση», ο πύργος απάντησε «είναι οι δικές μας συστάσεις».?

