Κύπρος - Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Νεαρός αξιωματικός έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ο νεαρός αξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς

"Μαύρη" μέρα για την Εθνική Φρουρά Κύπρου...

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το ατύχημα, το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο εκπαίδευσης στρατιωτικής μονάδας στην περιοχή της Τροοδίτισσας.

Ως αποτέλεσμα του μοιραίου ατυχήματος, ο 32χρονος Ξάνθος Κυριάκου, Υπεύθυνος Αξιωματικός της Διμοιρίας Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, να χάσει τη ζωή του.

Η περιοχή της τραγωδίας βρίσκεται δίπλα από τον εκδρομικό χώρο Τροοδίτισσας, όπου πραγματοποιούνται συχνά ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς.

Ο νεαρός Αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το σχοινί από το οποίο κρατιόταν κόπηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει διαδοχικά στα βράχια που βρίσκονταν στην περιοχή και να πέσει σε γκρεμό βάθους 50 περίπου μέτρων.

Πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο Αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος μάλιστα επιχείρησε να κατέβει πρώτος από το ελικόπτερο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Η σύζυγος και οι οικείοι του νεαρού Αξιωματικού ενημερώθηκαν για τον θάνατο του από τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι έρευνες για το συμβάν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ το σχοινί παραλήφθηκε από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για να σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Εξάλλου έρευνα θα διαταχθεί και από την Εθνική Φρουρά, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας

ΠΗΓΗ: ANT1.com.cy

