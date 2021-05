Υγεία - Περιβάλλον

Τα φρούτα τελικά περιέχουν πολλή ζάχαρη;

Η αλήθεια είναι ότι τα φρούτα περιέχουν σάκχαρα, αλλά η διαχείριση αυτών των σακχάρων από το σώμα σας είναι πολύ διαφορετική από τη διαχείριση της κοινής ζάχαρης!

Είναι καλοκαίρι και τα πολλά φρούτα που κάνουν την εμφάνισή τους στους πάγκους των μανάβικων... Βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια, πεπόνια, καρπούζια και πολλά ακόμα λαχταριστά, χρωματιστά και μυρωδάτα σπάνε την μονοτονία της χειμωνιάτικης τριάδας μήλο-πορτοκάλι-αχλάδι!

Είναι γεγονός πως τα φρούτα θεωρούνται υγιεινό τρόφιμο και οι επίσημες συστάσεις κάνουν λόγο για 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Πολλοί όμως αποφεύγουν την κατανάλωσή τους καθώς φοβούνται πως έχουν πολύ ζάχαρη.

Τα φρούτα, λοιπόν, περιέχουν ζάχαρη;

