Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ για τους νέους φορείς κορονοϊού που εντοπίστηκαν ανά περιοχή.

Αυξάνονται καθημερινά οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, την ώρα που μειώνεται αργά αλλά σταθερά ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών που βρίσκονται στις ΜΕΘ.

Από το σύνολο των 2433 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, τρία είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων τρία εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 1151 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 225. Ανυσυχία επικρατεί στην Κρήτη, καθώς στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 61 νέες μολύνσεις και στα Χανιά 48. Στη Λάρισα καταγράφηκαν 71 νέα κρούσματα, ενώ στα Ιωάννινα 54.

Από τον ΕΟΔΥ, ανακοινώθηκαν και «τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ».

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

