Σάκης Τανιμανίδης: Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Στέλνει το δικό του μήνυμα για τον εμβολιασμό.

Ένας ακόμα διάσημος Έλληνας προστέθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα της showbiz που λένε “ναι” στην καταπολέμηση της πανδημίας και εμβολιάζονται.

Ο λόγος για τον Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος ανυπομονεί σε λίγες ημέρες να έρθουν στη ζωή τα δίδυμα κοριτσάκια που κυοφορεί η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, το μεσημέρι της Τρίτης βρέθηκε σε εμβολιαστικό κέντρο της Αττικής και έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου.

Μάλιστα, την ώρα του εμβολιασμού του, ο παρουσιαστής της “Φάρμας” του ΑΝΤ1 έβαλε βίντεο και θέλησε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους.

