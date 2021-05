Κοινωνία

Ταξιτζής “ξάφριζε” τους τραπεζικούς λογαριασμούς ηλικιωμένων επιβατών

Πώς ο ταξιτζής “έβαζε χέρι” στις τραπεζικές κάρτες των ηλικιωμένων

Στην εξιχνίαση επιπλέον έξι περιπτώσεων απάτης σε βάρος ηλκιωμένων πελατών ταξί, από 25χρονο οδηγό, προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του οδηγού ταξί, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο, έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπές, υπεξαίρεση και απάτες με υπολογιστή σε βάρος ηλικιωμένων επιβατών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, κινούμενος τις βραδινές ώρες έξω από νοσοκομεία και σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιβίβαζε κυρίως ηλικιωμένους πελάτες, τους οποίους μετά το τέλος της διαδρομής, υποχρέωνε να πληρώσουν το αντίτιμο με τραπεζική κάρτα αντί για μετρητά. Για τη συναλλαγή, χρησιμοποιούσε είτε συσκευή που προσομοίαζε με συσκευή POS, είτε συσκευή κινητού τηλεφώνου και υποδείκνυε στα θύματά του να καταχωρήσουν τον αριθμό PIN της τραπεζικής τους κάρτας.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούσε αποθήκευαν τον αριθμό PIN, ενώ ο ίδιος στη συνέχεια αφαιρούσε τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων του και τους επέστρεφε κάρτες άλλων ατόμων που επίσης είχε αφαιρέσει πριν. Στη συνέχεια, ο 25χρονος μετέβαινε σε ΑΤΜ και καταστήματα και χρησιμοποιώντας τις αφαιρεθείσες κάρτες και τα PIN, έκανε ανάληψη χρηματικών ποσών και αγορές προϊόντων.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 υποθέσεις απάτης σε βάρος πελατών ταξί, από τις οποίες ο κατηγορούμενος οδηγός αποκόμισε συνολικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ποσό 17.500 ευρώ.

