Πώς επιλέγω ειδικό Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής;

Γράφει ο Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος , Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ & Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF.

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια, από τη διερεύνηση της γονιμότητας έως την επιλογή της ενδεδειγμένης προσέγγισης που εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση. Είναι μία σύνθετη διαδικασία που ενέχει ιδιαιτερότητες, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές, επομένως χρειάζεται να επιλέξετε έναν ειδικό που θα σας κατευθύνει σωστά, θα σας εξηγήσει τα στάδια της θεραπείας και θα σταθεί δίπλα σας εμπνέοντάς σας εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να αισθάνεστε ότι ο γιατρός σας αφενός σας ακούει, αφετέρου σας παρέχει πληροφόρηση που καλύπτει κάθε απορία ή ανησυχία σας.

Η επιλογή γιατρού είναι μία από τις πιο καίριες αποφάσεις που αφορούν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ενημερωθείτε όσο καλύτερα μπορείτε και πραγματοποιήστε έρευνα, ρωτώντας μεταξύ άλλων και φιλικά σας πρόσωπα που ίσως έχουν προσωπική εμπειρία σε θεραπεία ή γνωρίζουν ζευγάρια με σχετική προσωπική εμπειρία.

Μεταξύ άλλων, έχουν ιδιαίτερη σημασία:

Ο χρόνος που σας αφιερώνει ο ειδικός που σας παρακολουθεί. Το να ασχολείται προσωπικά μαζί σας και να είναι διαθέσιμος.

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του. Οι αιτίες υπογονιμότητας είναι πολλές, συχνά σύνθετες, και χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση κατά περίπτωση. Η εμπειρία του γιατρού είναι σημαντικός παράγοντας τόσο για την αποτελεσματική διερεύνηση όσο και για την εκλογή της κατάλληλης θεραπείας. Από την ενίσχυση της φυσικής γονιμότητας έως μία επεμβατική πράξη που ίσως χρειάζεται (για παράδειγμα, για την αποκατάσταση προβλημάτων που σχετίζονται με ινομυώματα ή ενδομητρίωση), οι επιλογές που θα κάνει ο γιατρός σας είναι καθοριστικές.

Η εγγύτητα: η έναρξη μίας θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπορεί να είναι η αρχή μίας διαδικασίας που περιλαμβάνει αρκετά στάδια και επισκέψεις, τόσο στο γιατρό σας όσο και στη μονάδα με την οποία συνεργάζεται. Για να εντάξετε τη θεραπεία όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα στη ζωή σας, είναι σημαντικό να περιορίσετε κατά το δυνατό το χρόνο γι’ αυτές τις μετακινήσεις.

Η μονάδα και το εργαστήριο εξωσωματικής. Το μέγεθος, η εμπειρία και οι προδιαγραφές του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που θα χειριστεί την περίπτωση σας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Οι διαδικασίες και οι ιατρικές πράξεις που εκτελούνται χρειάζονται την υποστήριξη σύγχρονης τεχνολογίας και ακριβού εξοπλισμού, στοιχεία που κατά τεκμήριο διαθέτει ένα μεγάλο καθιερωμένο κέντρο.

Η σωστή επιλογή μεθόδου και οι προσαρμογές που ίσως χρειαστεί να γίνουν στη διάρκεια της θεραπείας. Είναι αποφάσεις που βελτιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Πρόκειται για επιλογή που σχετίζεται με τις πιθανότητες επιτυχίας, αλλά και δίδυμης κύησης. Η μεταφορά ενός εμβρύου κάθε φορά αποκλείει τη δίδυμη κύηση (που συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών σε όλη τη διάρκειά της και κατά τον τοκετό). Ας σημειωθεί η μεταφορά αρχικά ενός εμβρύου και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει αποτυχία, η μεταφορά δεύτερου εμβρύου σε επόμενο στάδιο είναι πρακτική που παρουσιάζει μικρή αύξηση των αθροιστικών ποσοστών επιτυχίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι εφαρμόζεται με επιτυχία στις σκανδιναβικές χώρες, όπου υπάρχει αυστηρότερη νομοθεσία και κανόνες δεοντολογίας.

