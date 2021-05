Πολιτική

Προανακριτική για Παππά: Άγριος καυγάς Πολάκη - Καλογρίτσα

Αποκαλύψεων συνέχεια απο τον Χρήστο Καλογρίτσα. Tι προκάλεσε την "έκρηξη" του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Σε ρικγκ λίγο έλειψε να μετατραπεί η προανακριτική επιτροπή. Η αναφορά του Χρήστου Καλογρίτσα ότι έχασε τα πάντα, από την εμπλοκή του στη δημιουργία του λεγόμενου ΣΥΡΙΖΑ Channel άναψε φωτιές και προκάλεσε σκληρή κόντρα με τον Παύλο Πολάκη:

Χρ. Καλογρίτσας: Μέχρι που έχασα τον διαγωνισμό θεωρούμουν από τις κορυφαίους ομίλους. Έχασα τα πάντα. Η οικογένειά μου κλαίει. Δεν έχω ούτε κρεβάτι να κοιμηθώ.

Π. Πολάκης: (ειρωνικά) Κοντεύω να κλάψω...

Χρ. Καλογρίτσας: Χωροφύλακες, ανακριτές δεν δέχομαι. Άντε ρε παλικαρά της φακής! Να με προστατεύσετε, κύριε πρόεδρε. Παλικάρι της φακής! Έλα Πολάκη να τα πούμε έξω οι δυο μας.

Π. Πολάκης: Δεν με ακουμπάει καμία σου απειλή, Καλογρίτσα!

Χρ. Καλογρίτσας (προς Πολάκη): Δεν είσαι σοβαρός! Οι χωροφύλακες ήταν πιο έξυπνοι από εσένα. Τι θες; Να σου πω για το τι ήταν το White House και το White Porscha; Ε, να ξέρεις. Γνωρίζω τι είναι!

Ο προδομένος "αριστερός" εργολάβος επιχειρώντας να υφάνει τον ιστό που θα εγκλωβίσει τον Νίκο Παππά αποκάλυψε και νέα μηνύματα που αντάλλαξε με τον πρώην υπουργό μετά το φιάσκο του διαγωνισμού, για την πορεία έκδοσης της εφημερίδας Ντοκουμέντο. Σε ένα απ΄ αυτά μάλιστα φέρεται να του γράφει «σ' αγαπώ».

Ν. Παππάς: Περί κλεισίματος ακούω. Πρόσεξε

Χρ. Καλογρίτσας: Αυτά δεν ανήκουν σε μας ! Περί νοικοκυρέματος άκουσες τίποτα ? Νοικοκύρεμα και όχι κλείσιμο ! Νίκο μου ! Με «το πρόσεξε» τι εννοείς ? Σ' αγαπώ. σ. χ.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε πως ο Αρτέμης Αρτεμίου θα εισερχόταν στο μετοχικό σχήμα προκειμένου να επιστραφούν στον ίδιο τα χρήματα που έδωσε και αποκάλυψε πως ο Νίκος Παππάς γνώριζε για τις προσφορές άλλων υποψηφίων, ενημερώνοντάς τον μάλιστα, για το ποσό που έπρεπε να προτείνει στη δημοπρασία.

Β. Κεγκέρογλου: Πόσα σας είχε πει να βάλετε;

Χρ. Καλογρίτσας: 24-25 εκατ. ευρώ.

Β. Κεγκέρογλου: Μας λέτε πως ο Παππάς πατρόναρε τον διαγωνισμό.

Χρ. Καλογρίτσας: Μου είπε πως έπρεπε να φθάσουμε ένα νούμερο.

Η κατάθεση του Χρήστου Καλογρίτσα ολοκληρώθηκε και η επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της με τον επόμενο μάρτυρα.

