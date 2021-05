Παράξενα

Σύγχρονος “Χάτσικο” στην Αχαΐα: σκύλος ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου με τον τραυματία ιδιοκτήτη του!

Είχε καθίσει πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο επρόκειτο να μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο, παρακολουθώντας με αγωνία τη σκηνή...

Συγκλονίζει η αφοσίωση ενός σκύλου στην Αχαΐα, ο οποίος θέλησε να συνοδεύσει τον ιδιοκτήτη του στο νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό του!

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Μαζαράκι όταν ο χειριστής αγροτικού ελκυστήρα πήγε να κάνει εργασίες στα χωράφια του με παρέα τον τετράποδο φίλο του. Τότε, υπό άγνωστες συνθήκες, το τρακτέρ ανετράπη, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να τραυματιστεί. Όλοι έτρεξαν να τον απεγκλωβίσουν και φρόντισαν για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τα βλέμματα όλων όμως στράφηκαν στον πανέμορφο σκύλο του, ο οποίος είχε καθίσει πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο επρόκειτο να μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο, παρακολουθώντας με αγωνία τη σκηνή που διαδραματιζόταν μπροστά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μικρός... "Χάτσικο" δεν απομακρυνόταν από το αυτοκίνητο ούτε όταν ξεκίνησε η μεταφορά του αφεντικού του για το νοσοκομείο, αρνούμενος να τον αφήσει μόνο του εκείνη τη δύσκολη ώρα.

Πηγή: thebest.gr

