Επίσημα στην ΑΕΚ ο Μήτογλου

Τα κιτρινόμαυρα θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Γεράσιμος Μήτογλου.

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Γεράσιμος Μήτογλου.

Ο υψηλόσωμος σέντερ μπακ, αδελφός του διεθνή φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μετακομίζει στην Αθήνα μετά από μία απολύτως επιτυχημένη σεζόν στο Βόλο.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο, παλιός , πλέον, συλλογός του: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την ΠΑΕ ΑΕΚ για τη μεταγραφή του Γεράσιμου Μήτογλου. Η ΠΑΕ Βόλος ευχαριστεί τον Γεράσιμο Μήτογλου για όσα πρόσφερε στην ομάδα στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρα του.

Όλοι στην ΠΑΕ Βόλος είμαστε σίγουροι ότι η καριέρα του Σίμου θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία κάνοντας μας όλους υπερήφανους.

Σίμο σε ευχαριστούμε...»

Ο 21χρονος αμυντικός που έκλεισε την αγωνιστική περίοδο με 26 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο. Σε δηλώσεις του στην επίσημη σελίδα του Βόλου τόνισε:

«Με τη μεταγραφή μου στην ΑΕΚ, ένας κύκλος της ποδοσφαιρικής μου ζωής έκλεισε. Ο Βόλος θα είναι πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο Αχιλλέα Μπέο που με πίστεψε και μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω όλες τις όμορφες στιγμές ως ποδοσφαιριστής του Βόλου.

Ευχαριστώ όλους τους προπονητές μου για την καθοδήγησή τους. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου για τη βοήθειά τους μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Και βέβαια, ευχαριστώ όλα τα μέλη της οικογένειας του Βόλου με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν στην εξέλιξή μου τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο».

